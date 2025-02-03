Україну в одиночному розряді представляли три тенісистки. Найкраще виступила Даяна Ястремська, яка пробилася до фіналу, повідомляє 24 Канал.

До теми За крок від титулу: Ястремська програла "нейтральній" росіянці у фіналі турніру в Австрії

Як змінилися позиції українських спортсменок

Уродженка Одеси провела неймовірний турнір, де зупинилася за крок до трофея. Завдяки хорошим виступам Даяна піднялася у рейтингу одразу на 22 позиції та повернулася у топ-50.

Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка не виходила на корт протягом останнього тижня. До неї максимально наблизилася Еліна Світоліна, попри невдалий виступ у Лінці. Інші ж українські тенісистки не мали великих змін у світовому рейтингу.

Українки в топ-150 світового рейтингу

  • 22. Марта Костюк – 2064 очка
  • 23. Еліна Світоліна – 1970 (+1 позиція)
  • 49. Ангеліна Калініна – 1171 (-1)
  • 50. Даяна Ястремська – 1169 (+22)
  • 109. Юлія Стародубцева – 705 (+2)
  • 136. Дарія Снігур – 527
  • 147. Леся Цуренко – 490

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу не відбулося жодних змін. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, а десятку найсильніших продовжує замикати Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 8956 очок
  2. Іга Швьонтек (Польща) – 8770
  3. Коко Гофф (США) – 6538
  4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5288
  5. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4893
  6. Джесіка Пегула (США) – 4861
  7. Медісон Кіз (США) – 4680
  8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4095
  9. Емма Наварро(США) – 3709
  10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3588