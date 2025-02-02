Александрова – Ястремская 2:1 (6:2, 3:6, 7:5)

В воскресенье, 2 февраля, в австрийском Линце состоялся финал турнира WTA500. За победу соревновались Даяна Ястремская и представительница страны-агрессора Екатерина Александрова, пишет 24 Канал.

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Как прошел финал турнира в Австрии

В первом сете Ястремская проиграла две подачи соперницы, уступив со счетом 2:6. Вторая партия тоже началась с преимущества "нейтральной" россиянки, которая выиграла три подряд гейма.

После этого Даяна сумела собраться, не оставила шансов Александровой. Украинка взяла шесть геймов и выиграла сет со счетом 6:3 в свою пользу. Победительница турнира определилась в третьем сете.

В третьей партий Ястремская повела в счете после трех сетов. Россиянка отыгралась, восстановив паритет – 3:3. При счете 5:5 Даяна проиграла свою подачу. Все решил последний гейм, который забрала Александрова.

Матч, который длился 2 часа и 13 минут, завершился победой "нейтральной" теннисистки. Даяна остановилась в шаге от самого большого титула в карьере.

Напомним, что Даяна Ястремская впервые с 2023 года играла в финале турнира WTA.