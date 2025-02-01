Даяна Ястремская – Клара Таусон 6:1, 6:4

Даяна Ястремская сыграла в полуфинале турнира WTA 500 против Клары Таусон. Украинская теннисистка в двух сетах победила представительницу Дании, сообщает 24 канал.

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Ястремская пробилась в финал

Даяна Ястремская во второй раз встречалась с Кларой Таусон. Украинская теннисистка смогла выиграть еще одно очное противостояние между спортсменками.

Матч всего длился 1 час 46 часов. Украинка хорошо начала первый сет, выиграв три гейма подряд, но все-таки один проиграла, однако она все равно вышла вперед – 6:1.

Вторая партия была более равной, ведь обе соперницы хотели попасть в финал. Ястремская вынуждена при счете 3:2 в пользу датской теннисистки взяла медицинский тайм во втором сете, а затем перехватила инициативу и вырвала победу.

В общем Даяна Ястремская совершила шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и выполнила три брейка. Клара Таусон сделала 5 подач навылет и столько же двойных ошибок и с 9 попыток ни разу не взяла подачу украинки.

К слову. Даяна Ястремская на пути к финалу WTA 500 в Линце также победила Лючию Бронцетти, Антонию Ружич и Марию Саккари.

В финале Даяна Ястремская против победителя другого полуфинала Каролина Мухова –Екатерина Александрова. Заключительный поединок турнира WTA 500 в Линце должен состояться второго февраля.