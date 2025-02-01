Даяна Ястремська – Клара Таусон 6:1, 6:4

Даяна Ястремська зіграла у півфіналі турніру WTA 500 проти Клари Таусон. Українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Данії, повідомляє 24 канал.

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Ястремська пробилась у фінал

Даяна Ястремська вдруге зустрічалась з Кларою Таусон. Українська тенісистка змогла виграти ще одне очне протистояння між спортсменками.

Матч всього тривав 1 годину 46 годин. Українка добре розпочала перший сет, вигравши три гейми поспіль, але все-таки один програла, проте вона все одно вийшла вперед – 6:1.

Друга партія була більш рівною, адже обидві суперниці хотіли потрапити у фінал. Ястремська вимушена за рахунку 3:2 на користь данської тенісистки взяла медичний тайм у другому сеті, а згодом перехопила ініціативу та вирвала перемогу.

Загалом Даяна Ястремська здійснила шість ейсів, припустилась семи подвійних помилок та виконала три брейки. Клара Таусон зробила 5 подач навиліт та стільки х подвійних помилок та з 9 спроб жодного разу не взяла подачу українки.

До слова. Даяна Ястремська на шляху до фіналу WTA 500 у Лінці також перемогла Лючію Бронцетті, Антонію Ружич та Марію Саккарі.

У фіналі Даяна Ястремська проти переможця іншого півфіналу Кароліна Мухова –Єкатєріна Алєксандрова. Заключний поєдинок турніру WTA 500 у Лінці має відбутись другого лютого.