Україна втратила лідерство у сингл-міксті, опинившись поза топ-10

У неділю, 16 березня, відбулася одиночна змішана естафета у Поклюці. Україна фінішувала поза топ-10.

Україну представляли Христина Дмитренко та Дмитро Підручний. Гонка стала першою у розкладі змагального дня, пише 24 канал.

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Результат одиночної змішаної естафети

Дмитренко без промахів завершила першу стрільбу, однак поступилася суперницям по швидкості. Згодом на дистанцію вийшов Підручний, який зумів вивести Україну в лідери, однак з часом наша команда втратила цю позицію.

У підсумку збірна України фінішувала 11-тою.

Результати одиночної змішаної естафети:

1. Швейцарія (0+7)

2. Швеція (0+4)

3. Фінляндія (0+9)

4. Франція (0+10)

5. США (0+6)

6. Німеччина (0+8)

...

11. Україна (0+8)

Відзначимо, що 16 березня відбудеться ще змішана естафета, яка розпочнеться о 15:50.