Україна втратила лідерство у сингл-міксті, опинившись поза топ-10
- Україна фінішувала поза топ-10 у одиночній змішаній естафеті в Поклюці, зайнявши 11-те місце.
- Україну представляли Христина Дмитренко та Дмитро Підручний, які на початку тримали лідерство, але з часом втратили позиції.
У неділю, 16 березня, відбулася одиночна змішана естафета у Поклюці. Україна фінішувала поза топ-10.
Україну представляли Христина Дмитренко та Дмитро Підручний. Гонка стала першою у розкладі змагального дня, пише 24 канал.
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Результат одиночної змішаної естафети
Дмитренко без промахів завершила першу стрільбу, однак поступилася суперницям по швидкості. Згодом на дистанцію вийшов Підручний, який зумів вивести Україну в лідери, однак з часом наша команда втратила цю позицію.
У підсумку збірна України фінішувала 11-тою.
Результати одиночної змішаної естафети:
1. Швейцарія (0+7)
2. Швеція (0+4)
3. Фінляндія (0+9)
4. Франція (0+10)
5. США (0+6)
6. Німеччина (0+8)
...
11. Україна (0+8)
Відзначимо, що 16 березня відбудеться ще змішана естафета, яка розпочнеться о 15:50.