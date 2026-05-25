Верховена усунули від боксерських боїв через нокаут Усика

Нідерландського кікбоксера Ріко Верховена відсторонили від участі у боксі на 30 днів. Це сталося після його поразки від Олександра Усика на великому боксерському шоу "Glory in Giza" в Єгипті.

Боксерська комісія ухвалила це рішення як обов'язковий запобіжний захід. Причиною стали ушкодження, які Верховен отримав під час поєдинку, про це повідомляє Sport Bible.

Які деталі відсторонення Верховена від боксу?

Згідно з офіційним регламентом:

30 днів відсторонення призначають за поразку технічним нокаутом.

60 днів відсторонення чекає на бійця у разі чистого нокауту.

Як пройшов бій біля пірамід?

Вечір боксу відбувся 23 травня в Гізі біля єгипетських пірамід.

Кікбоксер чинив серйозний опір українцю, проте Усик зумів достроково завершити поєдинок в 11-му раунді.

Ця перемога дозволила Усику захистити та зберегти свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, IBF та The Ring. Крім цього, український боксер став володарем спеціального титулу "Король Нілу".

Чим вразив Верховен у бою з Усиком?

Попри те, що в класичному боксі він вважався явним андердогом, "Король кікбоксингу" видав надзвичайно сильний виступ і був близький до гучної сенсації року. Верховен розпочав поєдинок дуже агресивно: завдяки перевазі у зрості, розмаху рук і високій витривалості він постійно нав'язував тиск Усику, змушуючи того діяти у нетипово обережній манері.

Однак у чемпіонських раундах (10 – 11) Верховен почав помітно втрачати сили. Усик перехопив контроль над боєм і в 11-му раунді влучив потужним фірмовим аперкотом, відправивши суперника у важкий нокдаун. Нідерландець зумів підвестися, але після подальшої серії точних і затяжних ударів з боку Усика рефері зупинив поєдинок за секунду до завершення раунду.