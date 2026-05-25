Наступного дня після протистояння спортсмени показали на обличчі помітні гематоми. Також у них були виражені синці, повідомляє 24 Канал.
Який вигляд мають Усик та Верховен після бою?
Усик поспілкувався з журналістами у бейсболці, яка частково приховувала чоло, проте сліди від ударів на обличчі сховати не вдалося. Цей бій став одним із найважчих у кар'єрі українця.
Вигляд Олександра Усика після бою: дивіться відео
Водночас опублікували відео з Верховеном, де заявив про можливу апеляцію на результат поєдинку. На його обличчі також видно сильні пошкодження, найбільше в області лоба та лівої щоки.
Статистика ударів (Compubox)
Характер зустрічі підтверджують цифри комп'ютерної статистики:
Загальні влучання: Верховен наніс 113 ударів, тоді як Усик відповів 112 точними влучаннями (із 499 спроб).
Удари в голову: Олександр прийняв на себе 76 точних ударів у голову (16 джебів та 60 силових).
Удари по корпусу: Нідерландець спрямував у тулуб українця 37 точних ударів.
Джеби: Перевага за українцем – 23 точних джеби із 236 спроб (9,7%) проти 20 у Ріко із 265 спроб (7,5%).
Силові удари: Верховен мав мінімальну перевагу – 93 влучання із 243 спроб (38,3%). Усик відповів 89 точними силовими ударами.