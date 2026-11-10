Міг стати наступником Кана та Леманна: 17 років тому загинув Роберт Енке

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10 листопада 2009 року Енке сам обірвав своє життя. 24 Канал згадує, як Німеччина зазнала цієї болісної втрати у футболі.

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Боротьба за місце у збірній

Наприкінці "нульових" Бундестім переживала зміну поколінь на позиції голкіпера. Олівер Кан вже не виступав, Єнс Леманн після Євро-2008 також полишив команду. Мануель Ноєр вже починав заявляти про себе в Шальке, але Йоахім Льов вибирав між двома іншими воротарями – Рене Адлером з Баєра та Робертом Енке з Ганновера.

Енке опинився у клубі з Нижньої Саксонії після того, як в його кар'єрі не стався великий зліт в іменитій Барселоні. Каталонці взяли воротаря вільним агентом з Бенфіки і мали на нього великі плани, але Роберту так і не вдалося виграти конкуренцію у Віктора Вальдеса. Провівши у "блаугран" лише чотири офіційні гри, він повернувся на батьківщину транзитом через турецьку лігу.

У Ганновері Енке був незмінним першим номером та капітаном, мав великий авторитет і повагу партнерів та вболівальників. Двічі визнавався найкращим голкіпером Бундесліги.

Особиста трагедія Енке

У вересні 2006 року дворічна донька Роберта та його дружини Терези Лара померла від вродженого пороку серця. Для футболіста це був величезний удар, від якого йому так і не вдалося повністю оговтатися.

Ще з часів Барселони Енке звертався за допомогою до психотерапевтів, адже постійно відчував страх втрати родини та роботи. Він страждав від постійної депресії і перебував під наглядом лікарів.

У 2009 році родина вдочерила дівчинку Лейлу, але Енке не ставало краще. Перед роковими подіями листопада йому пропонували госпіталізацію, проте воротар відмовився.

Смерть Роберта Енке

10 листопада того року він припаркував автомобіль поряд із залізничними коліями і рушив просто назустріч потягу. Його збив експрес Гамбург – Бремен, що рухався зі швидкістю 160 кілометрів на годину. Шансів вижити не було.

У передсмертній записці, знайденій в авто, Енке просив пробачення у родини та лікарів за свій вчинок.

Енке поховали поряд з могилою доньки. Німецький футбольний союз та Ганновер оголосили багатоденну жалобу, найближчий матч збірної було скасовано.

У 2011 році вулиця поряд з домашнім стадіоном клубу була перейменована на честь Роберта Енке.