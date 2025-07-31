Найгарячіша фанатка Артема Довбика та його партнерів знову привертає увагу мережі. Цього разу Роберта Педреллі роздяглася посеред райського пейзажу, змусивши підписників забути, як дихати.

45-річна італійська телеведуча та палка шанувальниця Артема Довбика, Роберта Педреллі, не зраджує своїй традиції дивувати відвертими знімками. Під час відпочинку вона вкотре поділилася пікантними кадрами, пише 24 Канал.

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Гарячі знімки Педреллі

Роберта сміливо позує оголеною, регулярно приголомшуючи підписників.

Цього разу вона знову викликала справжній фурор, показавши апетитні форми на тлі океану. Фанати шаленіють від її спокусливого образу в ефектному купальнику.

Цікаво, що Роберта має спортивне минуле. У молодості займалася гімнастикою, волейболом і навіть бодибілдингом.

Наразі вона входить у топ-10 найпопулярніших журналісток Італії. Її Instagram вже стежить майже 200 тисяч підписників.

Нагадаємо, що нещодавно фотографіями з відпочинку поділилася і Ангеліна Забарна.