45-летняя итальянская телеведущая и страстная поклонница Артема Довбика, Роберта Педрелли, не изменяет своей традиции удивлять откровенными снимками. Во время отдыха она в очередной раз поделилась пикантными кадрами, пишет 24 Канал.
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Горячие снимки Педрелли
Роберта смело позирует обнаженной, регулярно ошеломляя подписчиков.
На этот раз она снова произвела настоящий фурор, показав аппетитные формы на фоне океана. Фанаты без ума от ее соблазнительного образа в эффектном купальнике.
Интересно, что Роберта имеет спортивное прошлое. В молодости занималась гимнастикой, волейболом и даже бодибилдингом.
Сейчас она входит в топ-10 самых популярных журналисток Италии. За ее Instagram уже следит почти 200 тысяч подписчиков.
Напомним, что недавно фотографиями с отдыха поделилась и Ангелина Забарна.