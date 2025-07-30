Жена лидера сборной Украины на собственной странице в инстаграме опубликовала фотографии с отдыха. Ангелина Забарная привлекла безумное внимание публики невероятными фото, сообщает 24 канал.

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Соблазнительная Ангелина Забарная

Ангелина Забарная поделилась фото с отдыха. Жена Ильи Забарного в очередной раз порадовала поклонников эффектными фотографиями, продемонстрировав свою естественную красоту и нежность.

Возлюбленная украинского защитника Борнмута попозировала перед камерой в стильном купальнике на фоне экзотической природы, показав идеальную фигуру. Солнцезащитные очки прекрасно дополнили роскошный образ Ангелины.

Ангелина Забарная на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Илья и Ангелина Забарные вместе со школьных лет. В 2022 году лидер сборной Украины сделал предложение девушке, а в 2023 году пара поженилась.

Ранее сообщали о том, что Алисия Калини поделилась горячими фото в социальных сетях. Девушка Кевина из Шахтера предстала перед камерой в спектоном образе.