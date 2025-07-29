Ангелина Забарная в своем инстаграме опубликовала роскошные фотографии с отдыха вблизи океана. Возлюбленная лидера сборной Украины очаровала публику своей красотой, сообщает 24 канал.

Читайте также Бывшая жена легенды Динамо поделилась обольстительными фото с отдыха

Горячая Ангелина Забарная

Ангелина Забарная поделилась горячими фото с отдыха. Жена Ильи Забарного предстала перед камерой в стильном купальнике, позируя на фоне невероятного побережья.

Возлюбленная защитника Борнмута и сборной Украины продемонстрировала естественную красоту, а также стройную фигуру, которую поддерживает благодаря занятиям спорта. Солнцезащитные очки стали прекрасным дополнением к образу девушки.

Ангелина Забарная на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Илья Забарный сделал предложение Ангелине в 2022 году. А уже через год пара, которая знакома со школьных лет, поженилась.

Ангелина Забарная активно занимается социальными сетями. Кроме того, любимая украинского футболиста увлекается спортом, а также имеет собственную школу по изучению иностранных языков.

Ранее сообщали о том, что Мэделин Райт опубликовала горячие фото в социальных сетях. Соблазнительная футболистка произвела фурор провокационными фотографиями в нижнем белье.