Ангеліна Забарна у своєму інстаграмі опублікувала розкішні світлини з відпочинку поблизу океану. Кохана лідера збірної України зачарувала публіку своєю красою, повідомляє 24 канал.

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Гаряча Ангеліна Забарна

Ангеліна Забарна поділилась гарячими фото з відпочинку. Дружина Іллі Забарного постала перед камерою у стильному купальнику, позуючи на фоні неймовірного узбережжя.

Кохана захисника Борнмута та збірної України продемонструвала природну красу, а також струнку фігуру, яку підтримує завдяки заняттям спорту. Сонцезахисні окуляри стали чудовим доповненням до образу дівчини.

Ангеліна Забарна на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Ілля Забарний зробив пропозицію Ангеліні у 2022 році. А вже за рік пара, яка знайома зі шкільних років, одружилася.

Ангеліна Забарна активно займається соціальними мережами. Окрім того, кохана українського футболіста захоплюється спортом, а також має власну школу з вивчення іноземних мов.

Раніше повідомляли про те, що Меделін Райт опублікувала гарячі фото у соціальних мережах. Зваблива футболістка спричинила фурору провокативними світлинами у спідній білизні.