Дружина лідера збірної України на власній сторінці в інстаграмі опублікувала світлини з відпочинку. Ангеліна Забарна привернула шалену увагу публіки неймовірними фото, повідомляє 24 канал.

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Зваблива Ангеліна Забарна

Ангеліна Забарна поділилась фото з відпочинку. Дружина Іллі Забарного вкотре потішила шанувальників ефектними світлинами, продемонструвавши свою природну красу та ніжність.

Кохана українського захисника Борнмута попозувала перед камерою у стильному купальнику на фоні екзотичної природи, показавши ідеальну фігуру. Сонцезахисні окуляри чудово доповнили розкішний образ Ангеліни.

Ангеліна Забарна на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Ілля та Ангеліна Забарні разом зі шкільних років. У 2022 році лідер збірної України зробив пропозицію дівчині, а у 2023 році пара одружилася.

Раніше повідомляли про те, що Алісія Каліні поділилась гарячими фото у соціальних мережах. Дівчина Кевіна з Шахтаря постала перед камерою у спектоному образі.