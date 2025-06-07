Керівництво Тоттенхема звернулося до Роберто Де Дзербі з пропозицією очолити команду після тріумфу в Лізі Європи. Однак італійський наставник вирішив залишитися у Марселі, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Де Дзербі відмовився очолити переможця Ліги Європи

Контракт Роберто Де Дзербі з французьким клубом чинний до червня 2027 року і він має намір реалізувати свій довгостроковий проєкт у Лізі 1. У нинішньому сезоні італієць досяг серйозного успіху – Марсель фінішував другим у чемпіонаті Франції та кваліфікувався до Ліги чемпіонів.

Тим часом у Лондоні вже розпочали пошук нового керманича. Тоттенхем розглядає кілька кандидатур, і наразі основним претендентом на посаду головного тренера є Томас Франк, який є наставником Брентфорда. Клуб планує активізувати переговори зі спеціалістом найближчим часом.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Тоттенхем здобув перший європейський трофей за 41 рік, здолавши Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0 у фіналі Ліги Європи, що відбувся 21 травня 2025 року на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао. Цей успіх забезпечив команді місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Відзначимо, що в АПЛ за підсумками сезону "шпроти" посіли 17-ту позицію.