Екстренер Шахтаря несподівано відмовив гранду Європи: клуб оперативно знайшов заміну
- Роберто Де Дзербі відхилив пропозицію очолити Тоттенхем, залишаючись у французькому Марселі, де має чинний контракт до 2027 року.
- Тоттенхем розглядає Томаса Франка з Брентфорда як основного претендента на посаду головного тренера після здобуття Ліги Європи у сезоні-2024/2025.
Марсель під керівництвом Де Дзербі фінішував другим у чемпіонаті Франції та кваліфікувався до Ліги чемпіонів.
Роберто Де Дзербі, який нещодавно очолив французький Марсель, відхилив пропозицію очолити Тоттенхем. Однак англійський клуб вже знайшов заміну фахівцю.
Керівництво Тоттенхема звернулося до Роберто Де Дзербі з пропозицією очолити команду після тріумфу в Лізі Європи. Однак італійський наставник вирішив залишитися у Марселі, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.
Читайте також У Динамо може повернутися конкурент для Ярмоленка, який відмовився грати за Україну
Де Дзербі відмовився очолити переможця Ліги Європи
Контракт Роберто Де Дзербі з французьким клубом чинний до червня 2027 року і він має намір реалізувати свій довгостроковий проєкт у Лізі 1. У нинішньому сезоні італієць досяг серйозного успіху – Марсель фінішував другим у чемпіонаті Франції та кваліфікувався до Ліги чемпіонів.
Тим часом у Лондоні вже розпочали пошук нового керманича. Тоттенхем розглядає кілька кандидатур, і наразі основним претендентом на посаду головного тренера є Томас Франк, який є наставником Брентфорда. Клуб планує активізувати переговори зі спеціалістом найближчим часом.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Тоттенхем здобув перший європейський трофей за 41 рік, здолавши Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0 у фіналі Ліги Європи, що відбувся 21 травня 2025 року на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао. Цей успіх забезпечив команді місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.
Відзначимо, що в АПЛ за підсумками сезону "шпроти" посіли 17-ту позицію.