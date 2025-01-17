"Нестабільний": колишній футболіст Роми зізнався, чи вірить в успіх Довбика у складі "вовків"

Артем Довбик у серпні 2024 року змінив клубну прописку. Він перейшов із Жирони в Рому у статусі Пічічі.

Український форвард є найкращим бомбардиром римського клубу в нинішній кампанії, проте все одно отримує чимало критики. Своєю думкою щодо уродженця Черкас поділився Роберто Поліцано, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

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Позитивний відгук

Колишній захисник "вовків" оцінив гру Артема Довбика у складі Роми. Він заявив. що українцю не вистачає стабільності, проте вірить, що той має велике майбутнє у клубі.

"Артем – нестабільний футболіст і трохи вагається, коли потрібно ухвалювати рішення на полі. Мені він завжди подобався. Я вважаю, що він чудовий нападник. Нам потрібно дати йому час, адже нелегко одразу досягти успіху в місцевому чемпіонаті.

Він має всі якості, щоб вийти на необхідний рівень. Довбик має відмінну фізичну форму, пристойну техніку та в майбутньому стане дуже важливим гравцем. На місці керівництва Роми, я б доклав усіх зусиль, щоб втримати його в клубі", – заявив Поліцано.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 25 поєдинків за Рому в усіх турнірах, у яких забив 10 голів і віддав 3 асисти. В останньому матчі проти Болоньї він врятував для своєї команди нічию, реалізувавши пенальті вже у компенсований час.

Зазначимо, що наступну гру "вовки" проведуть 17 січня вдома проти Дженоа. Стартовий свисток пролунає о 21:45.