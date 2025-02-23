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Sport News 24 Футбол Феєнорд призначив легендарного бомбардира на посаду головного тренера
23 лютого, 13:32
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Феєнорд призначив легендарного бомбардира на посаду головного тренера

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Колишній гравець Робін ван Персі став головним тренером Феєнорда, підписавши контракт до 2027 року.
  • Феєнорд наразі займає третє місце в чемпіонаті Нідерландів.

Колишній гравець збірної Нідерландів Робін ван Персі став головним тренером Феєнорда. Він працюватиме з клубом кілька сезонів.

Нідерландський Феєнорд визначився з кандидатом на посаду головного тренера. Ним став один з вихованців клубу, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт Феєнорда.

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Новий тренер Феєнорда

Робін ван Персі підписав контракт з клубом до 2027 року. 

Нідерландський фахівець розпочав і закінчив футбольну кар'єру саме у Феєнорді. Зокрема два сезони він працював з молодіжною командою.

До цього ван Перчі очолював Херенвен.

Довідка. Наразі Феєнорд посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. 

Нагадаємо, що одним з кандидатів на посаду головного тренера Феєнорда був наставник Шахтаря Маріно Пушич.