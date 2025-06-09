Алькарас і Сіннер зіграли найдовший фінал в історії Ролан Гаррос: відеоогляд епічного матчу

У неділю, 8 червня, відбувся фінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу в одиночному чоловічому розряді. За титул боролися лідери світового рейтингу Яннік Сіннер і Карлос Алькарас.

Це було 14-те очне протистояння між зірковими тенісистами. Воно видалося неймовірним за драматизмом і рівнем гри від обох спортсменів, повідомляє 24 Канал.

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Сумарно вони провели на корті 5 годин 32 хвилини. Це найдовший фінал в історії Ролан Гаррос, попередній рекорд тримався з 1982 року!

Яннік Сіннер – Карлос Алькарас 2:3 (6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:7)

У першому сеті тенісисти обмінялися брейками у п'ятому та шостому геймах, а загалом діяли доволі впевнено на своїх подачах. Вирішальним став 12-й гейм, де італієць на прийомі при 15:30 для себе виграв три поспіль розіграші та забрав партію.

Після цього Сіннер одразу брейконув у другому сеті та дійшов з цією перевагою до рахунку 5:2. Проте не зміг її утримати й доля партії вирішувалася на тай-брейку. Врешті-решт Яннік усе ж таки дотис іспанця та повів за сетами 2:0.

Для Алькараса виглядало все критично, адже до цього він вісім разів у своїй кар'єрі програвав з рахунком 0:2 й ніколи не робив у них камбеків. Усе ускладнилося після того, як він поступився в першому геймі на своїй подачі.

Проте іспанець не збирався здаватися й видав серію з чотирьох поспіль виграних геймів. За рахунку 5:3 він не зміг подати на сет, але після цього зробив ще один брейк і повернув інтригу в матч.

У четвертій партії суперники виграли по три гейми на своїй подачі, а в сьомому Сіннер оформив брейк і максимально наблизився до перемоги в поєдинку. Він взяв подачу й здобув три матчболи на прийомі, а після цього розпочався сценарій, про який обов'язково мають зняти фільм.

Алькарас забрав 13 з 14 наступних розіграшів і вже сам повів у рахунку. Сіннер перевів гру на тай-брейк, де повів 2:0, але знову неймовірну серію видав іспанець і забрав сет.

П'яту партію уже Карлос розпочав з брейку й з таким гандикапом дійшов до десятого гейму, в якому мав подавати на перемогу в турнірі. Проте цей фінал не міг закінчитися так просто. Сіннер упевнено відіграв на прийомі й урешті-решт гра перейшла в чемпіонський тай-брейк!

Там Алькарас усе ж таки забрав своє. Він стильно виграв з рахунком 10:2 та здобув п'ятий для себе титул на рівні серії Grand Slam.

Дивіться відеоогляд фіналу Ролан Гаррос-2025 Сіннер – Алькарас

До слова. До цього найдовший фінал на Ролан Гаррос тривав 4 години 42 хвилин. Тоді юний Матс Віландер переміг Гільєрмо Віласа.

Нагадаємо, що переможницею Ролан Гаррос-2025 серед жінок стала Коко Гофф. Вона з ефектним камбеком здолала "нейтральну" Арину Сабалєнко.