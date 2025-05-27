Українські тенісистки оновили національний рекорд на Ролан Гаррос

В основі Відкритого чемпіонату Франції стартували шість представниць України. Перший раунд турніру подолали одразу чотири українки.

Це найкращий результат в історії українського жіночого тенісу. Новий національний рекорд підкорили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, пише 24 Канал з посиланням на Великий теніс України.

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Топове досягнення українських тенісисток

Раніше до 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Франції виходили щонайбільше по три українки: у 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 і 2024 роках.

Вперше стартовий раунд подолали у 2006 році Юлія Вакуленко, Юліана Федак та Вікторія Кутузова.

Нагадаємо, що у розіграші Ролан Гаррос-2025 стартували шість українок. На стадії 1/64 фіналу припинили боротьбу дебютантка Анастасія Соболєва та друга ракетка України Марта Костюк, яка сенсаційно поступилася чешці Сарі Бейлек.

Таким чином, за вихід у третє коло змагатимуться Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна

Матчі українок у другому колі Ролан Гаррос

Анна Бондар (Угорщина) – Еліна Світоліна

Діана Шнайдер – Даяна Ястремська

Юлія Стародубцева – Анастасія Потапова

Ангеліна Калініна – Луа Буассон (Франція)

Поєдинки 1/32 фіналу на Ролан Гаррос у Парижі відбудуться 28 та 29 травня.