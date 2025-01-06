"Ефективний": в Італії оцінили гру Довбика в римському дербі

У неділю, 5 січня, відбулися матчі 19 туру італійської Серії А. В одному з них зустрічалися Рома та Лаціо.

У римському дербі на "Олімпіко" перемогу здобули "вовки" з рахунком 2:0. Обидва м'ячі вони забили вже у стартові 20 хвилин.

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Хороша преса для українця

В основному складі Роми вийшов український нападник Артем Довбик. За 74 хвилини, проведені на полі, він не відзначився результативними діями, але був дотичний до обох взяттів воріт на початкових стадіях гольових атак.

Після поєдинку видання il Romanista оцінило гру 27-річного футболіста "вовків", інформує 24 Канал. Журналісти поставили Артему 7 з 10 можливих балів, відзначивши користь його дій для успіху команди:

Він працює в центрі поля, а не біля воріт. Ви мало бачите його дії, але це мало – коштує багато. Ефективний.

До слова. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів 24 матчі за Рому в усіх турнірах. У них українець забив дев'ять голів і віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 12 січня на виїзді проти Болоньї. Стартовий свисток пролунає о 19:00.