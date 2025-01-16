Ексфутболіст збірної України поклав гол-цукерочку зі штрафного: ефектне відео

У середу, 15 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Кіпру. В одному з них Омонія вдома приймала Кітіу.

Вперше в сезоні після тривалого відновлення від травми в основному складі господарів вийшов Роман Безус. Він відзначив цю подію чудовим виступом, повідомляє 24 Канал.

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Як зіграв Безус

Український футболіст допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу. Омонія не залишила шансів супернику, тріумфувавши з рахунком 7:0.

Уродженець Кременчука взяв безпосередню участь у трьох голах. Він відзначився взяттям воріт на 52-й хвилин, а на 38-й і 59-й – віддав асисти.

Особливо ефектним вийшов гол українця. Він бездоганно виконав удар зі штрафного з 20 метрів, з яким воротар нічого не зміг зробити.

Як Роман Безус забив гол: дивіться відео

Довідка. Всього в нинішньому сезоні Роман Безус провів чотири поєдинки. Це були його перші результативні дії.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Кубка Кіпру суперником Омонії стане АЕЛ.