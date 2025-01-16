Впервые в сезоне после длительного восстановления от травмы в основном составе хозяев вышел Роман Безус. Он отметил это событие великолепным выступлением, сообщает 24 Канал.

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Как сыграл Безус

Украинский футболист помог своей команде одержать разгромную победу. Омония не оставила шансов сопернику,, триумфовав со счетом 7:0.

Уроженец Кременчуга принял непосредственное участие в трех голах. Он отметился взятием ворот на 52-й минут, а на 38-й и 59-й – отдал ассисты.

Особенно эффектным получился гол украинца. Он безупречно исполнил удар со штрафного с 20 метров, с которым вратарь ничего не смог сделать.

Как Роман Безус забил гол: смотрите видео

Справка. Всего в нынешнем сезоне Роман Безус провел четыре поединка. Это были его первые результативные действия.

Отметим, что в четвертьфинале Кубка Кипра соперником Омонии станет АЕЛ.