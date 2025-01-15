Форвард сборной Украины Роман Яремчук не впечатляет в этом сезоне. Летом игрок перебрался в Олимпиакос за шесть миллионов евро, но так и не завоевал место в основе команды, сообщает 24 Канал.

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Яремчук напомнил о себе

Игрок в основном выходит на замену в конце матчей. Так и произошло в кубковой битве против принципиального оппонента Панатинаикоса в рамках 1/4 финала. Яремчук вышел на 73 минуте, когда гости уже проигрывали 0:1.

Форварду хватило двух минут, чтобы стать героем встречи и вырвать ничью для Олимпиакоса. Роман красиво качнул защитника, прорвался в штрафную Панатинаикоса и с острого угла между ног забил вратарю.

Видео гола Яремчука:

Особенно приятно, что этим кипером был представитель России Юрий Лодыгин. К слову, 79 минут за Панатинаикос также наиграл вингер Тете, который с 2019 по 2022 годы выступал за Шахтер.

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Для Романа это лишь второй гол в футболке Олимпиакоса в 14-ти матчах. Его команда является лидером чемпионата Греции, опережая АЕК на три балла. Ответный кубковый матч против Панатинаикоса состоится 5 февраля.