В середині грудня 2024 року Роман Григорчук став тренером ЛНЗ. Про угоди контракту на той момент відомо не було.

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Григорчука звільнили з ЛНЗ

Черкаський клуб офіційно оголосив про звільнення Романа Григорчука з посади головного тренера, пише 24 канал з посиланням на пресслужба ЛНЗ.

ЛНЗ та Роман Григорчук припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Головним кандидатом на вакантну посаду є наставник "Руха" Віталій Пономарьов. Його контракт з львівським клубом завершується після завершення поточного сезону.

Довідка. Під його керівництвом "фіолетові" провели 13 матчів у чемпіонаті, здобувши 2 перемоги, 6 нічиїх та зазнавши 5 поразок.

Відзначимо, що за підсумками сезону ЛНЗ фінішував на 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 31 очко та опинившись поруч із зоною вильоту.