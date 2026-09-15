Форвард збірної України визначився з майбутнім і зіграє в єврокубках

Нападник Роман Яремчук упродовж літа шукав собі варіанти продовження кар'єри через відсутність бажання грецького Олімпіакоса бачити його гравцем основного складу. Трансфер так і не відбувся, а у Піреї все ж визнали, що потребують послуг українця.

Тренерський штаб усвідомив свою помилку на тлі травми 33-річного марокканського форварда Аюба Ель-Каабі. Перед стартом у Лізі Європи Олімпіакос підтвердив, що Яремчук залишиться у клубі, пише 24 Канал.

Яремчук гратиме у Лізі Європи

Зрозумівши, що Ель-Каабі їм цієї осені не помічник, новий тренер греків Іманоль Альгуасіль вирішив замінити марокканця у заявці українцем. Тож Роман Яремчук офіційно у списку тих футболістів, яких іспанець зможе випускати на поле у єврокубкових матчах.

Загалом заміна колишнього наставника пірейців Хосе Луїса Менділібара на Альгуасіля одразу позитивно позначилася на відносинах Яремчука з клубом. Він нарешті почав грати, хоча поки виходить у матчах грецької ліги тільки на заміну.

Перший матч у Лізі Європи грецький гранд проведе 16 вересня проти польської Ягеллонії.

Ситуація з нападниками у збірній України

Роман Яремчук – не єдиний з форвардів національної команди, який поки не може похвалитися хорошою формою перед осінніми матчами у Лізі Націй.

Так само важко розпочався сезон для Владислава Ваната, який хотів залишити Жирону після вильоту в Сегунду, і Артема Довбика, якому доводиться адаптовуватися у Болоньї.

На тлі кадрового голоду головному тренеру збірної Андреа Мальдері, можливо, доведеться розраховувати на молодих гравців: Матвія Пономаренка з Динамо, який вже має досвід виклику, та потенційно Артема Степанова, що вражає результативністю у нідерландському чемпіонаті.