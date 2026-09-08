Олімпіакос ухвалив сенсаційне рішення щодо Яремчука

Роман Яремчук може повернутися до заявки Олімпіакоса на Лігу Європи. Грецький клуб змінив позицію після серйозної травми основного форварда Аюба Ель-Каабі.

Ситуація українського нападника в Олімпіакосі отримала неочікуваний розвиток. Як повідомляє Sport24.gr, після травми марокканця, який вибув приблизно на 6–7 місяців, у клубі були змушені переглянути свої плани щодо Яремчука.

У Яремчука з'явився несподіваний шанс

За інформацією джерела, представники Олімпіакоса та футболіста провели відверту розмову, під час якої обговорили останні події. Сторони визнали власні помилки та домовилися продовжити співпрацю.

Сам Яремчук, як зазначається, дав зрозуміти, що готовий знову працювати на команду та скористатися шансом, який несподівано з'явився. Тепер грецький клуб планує якнайшвидше привести українця до оптимальних фізичних кондицій.

Напередодні форвард уже отримав перший сигнал про можливу зміну ситуації. Яремчук уперше в новому сезоні потрапив до заявки Олімпіакоса на офіційний матч – поєдинок Кубка Греції проти Волоса.

Тренер раніше не розраховував на українця

Ще зовсім недавно майбутнє Яремчука в Олімпіакосі виглядало значно менш оптимістично. Головний тренер команди Хосе Луїс Менділібар не включав українського нападника у свої плани.

Зокрема, Яремчук не потрапив до заявки Олімпіакоса на Лігу Європи. Це фактично означало, що форвард опинився поза єврокубковими планами команди.

Однак травма Ель-Каабі кардинально змінила ситуацію. Тепер Олімпіакос розраховує повернути Яремчука до повноцінної роботи та, ймовірно, включити його до заявки на Лігу Європи.

Для 30-річного українця це може стати останнім шансом закріпитися в команді та довести свою користь тренерському штабу.

Раніше український форвард також із гумором відреагував на слова польського журналіста, який знайшов йому потенційний новий клуб у чемпіонаті Польщі.