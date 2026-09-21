Став найгіршим на полі: Яремчук розчарував перед приїздом у збірну

Роман Яремчук провів невдалий матч за Олімпіакос перед приїздом до збірної України. Форвард не відзначився результативними діями та отримав найнижчу оцінку.

Українець вперше у цьому сезоні вийшов у стартовому складі Олімпіакоса в чемпіонаті Греції. Однак провести переконливий поєдинок нападнику не вдалося, повідомляє 24 Канал.

Яремчук не скористався шансом в основі

Роман Яремчук відіграв 59 хвилин у матчі проти Левадіакоса, після чого був замінений.

За цей час українець лише 12 разів торкнувся м'яча. Форвард тричі пробивав по воротах, але жоден із його ударів не став небезпечним: два припали повз ворота, а ще один був заблокований.

Після заміни українця Олімпіакос продовжив шукати переможний гол і зрештою досяг свого. Господарі вирвали перемогу у компенсований час – 1:0.

Українець отримав найгіршу оцінку

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ Яремчука у 5,9 бала. Це найнижча оцінка серед усіх футболістів, які взяли участь у матчі.

Для порівняння, нападник Маріус Муанділмаджі, який вийшов на заміну замість українця, отримав 6,4 бала. А найкращим гравцем зустрічі став воротар Олімпіакоса Штефан Ортега – німецький голкіпер зробив чотири сейви та отримав оцінку 8,5.

Раніше грецький клуб включив Яремчука до заявки на Лігу Європи. Українець отримав додатковий шанс після травми основного форварда Аюба Ель-Каабі.

Нагадаємо, збірна Україна вже цієї п'ятниці проведе перший матч нового сезону Ліги націй – на виїзді проти Угорщини.