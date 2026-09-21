Наша команда виступатиме у дивізіоні B в одній групі з Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Щоб гарантовано піднятися в Лігу А, потрібно вигравати свій квартет, пише 24 Канал.

Формат Ліги Націй

Цьогоріч востаннє турнір буде зіграно за принципом чотирьох дивізіонів: з наступного розіграшу УЄФА хоче перейти до трьох ліг по 18 команд кожна, а в групах буде не чотири збірні, а шість.

Місце України у Лізі B було визначено тим, що у попередньому розіграші ми не змогли обіграти у стикових матчах Бельгію. Попереду в нас шість матчів:

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

Угорщина – Україна 28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

Грузія – Україна 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

Україна – Північна Ірландія 5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

Україна – Угорщина 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна

Північна Ірландія – Україна 17 листопада, 21:45. Україна – Грузія

Вже відомо, що умовно домашні зустрічі третього та четвертого турів підопічні Андреа Мальдери проведуть у Словаччині на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві.

За що боротиметься збірна України

Зміна формату на наступний розіграш зачепила й систему обміну між лігами. Для України це важливо в контексті потенційних стикових матчів.

Треті місця у групах Ліги B тепер убезпечені від вильоту: вони просто залишаються у тому ж дивізіоні. А останнє місце не означає падіння в Лігу С – будуть зіграні стики з командами, які посіли там другі позиції.

Що ж до підвищення у класі, то воно можливе або шляхом перемоги у групі, або ж із другого місця. В останньому випадку треба буде грати стик проти однієї з чотирьох команд Ліги А, яка потрапить або до двійки найгірших з 3-іх місць, або до двійки найкращих з 4-их.

Путівки на Євро-2028

Також не варто забувати, що Ліга Націй – це запасний варіант для команд, в яких невдало пройде кваліфікація на чемпіонат Європи. Невдахи відбору зможуть поборотися за путівку у плей-оф, якщо до цього будуть успішними в своїх групах Ліги Націй.

Точний формат плей-оф поки невідомий, оскільки Євро-2028 приймають одразу чотири асоціації – Англія, Шотландія, Вельс та Ірландія, а гарантованих путівок для господарів тільки дві. УЄФА визначить точну схему плей-оф вже після Ліги Націй та матчів відбору, які відбудуться у 2027 році.