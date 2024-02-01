Яремчук допоміг Олімпіакосу здобути Кубок Греції: відео елітного голу українця

У суботу, 17 травня, відбувся фінал Кубка Греції сезону-2024/2025. У вирішальній зустрічі турніру ОФІ зіграв проти Олімпіакоса.

Кубковий поєдинок завершився перемогою Олімпіакоса з рахунком 2:0. Одним з героїв матчу став український форвард Роман Яремчук, повідомляє 24 канал.

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Яремчук запалив у фіналі

До 90+3 хвилини фінального матчу Кубка Греції Олімпіакос мінімально перемагав ОФІ з рахунком 1:0. Перед цим головний тренер "червоно-білих" ухвалив рішення випустити українського нападника Романа Яремчука.

Спочатку Яремчук отримав жовту картку. Проте у компенсований арбітром час Роман забив другий гол Олімпіакоса та допоміг своєму клубу здобути трофей.

Відео голу Романа Яремчука:

У поточній кампанії Роман Яремчук зіграв за Олімпіакос у 31 матчі в офіційних турнірах. На рахунку українського нападника дев'ять голів та чотири асисти.

Для українця це другий трофей у сезоні. Раніше Роман Яремчук став чемпіоном Греції у складі Олімпіакос.