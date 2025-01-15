Епічне приниження росіянина: Роман Яремчук забив яскравий гол за Олімпіакос між ніг воротарю

Гравець збірної України має небагато позитивних вражень у футболці Олімпіакоса. Втім у принциповій битві проти Панатінаїкоса нападнику вдалось нагадати про себе.

Форвард збірної України Роман Яремчук не вражає цього сезону. Влітку гравець перебрався в Олімпіакос за шість мільйонів євро, але так і не виборов місце в основі команди, повідомляє 24 Канал.

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Яремчук нагадав про себе

Гравець здебільшого виходить на заміну в кінці матчів. Так і сталось у кубковій битві проти принципового опонента Панатінаїкоса в рамках 1/4 фіналу. Яремчук вийшов на 73 хвилині, коли гості вже програвали 0:1.

Форварду вистачило двох хвилин, щоб стати героєм зустрічі та вирвати нічию для Олімпіакоса. Роман красиво хитнув захисника, прорвався у карний майданчик Панатінаїкоса та з гострого кута між ніг забив воротарю.

Відео голу Яремчука:

Особливо приємно, що цим кіпером був представник Росії Юрій Лодигін. До слова, 79 хвилин за Панатінаїкос також награв вінгер Тете, який з 2019 по 2022 роки виступав за Шахтар.

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Для Романа це лише другий гол у футболці Олімпіакоса в 14-ти матчах. Його команда є лідером чемпіонату Греції, випереджаючи АЕК на три бали. Кубковий матч-відповідь проти Панатінаїкоса відбудеться 5 лютого.