Головний тренер Олімпіакоса виніс вердикт Яремчуку: чи залишиться українець у клубі
- Головний тренер Олімпіакоса не включив Романа Яремчука до списку гравців, яких хоче зберегти на наступний сезон.
- Яремчук зіграв 28 матчів цього сезону, забив 8 голів та зробив 2 результативні передачі, але може покинути клуб після завершення сезону.
Роман Яремчук в останніх матчах продемонстрував високу гру. Український форвард допоміг Олімпіакосу здобути чемпіонський титул Греції.
Проте Яремчук може покинути команду після завершення сезону. Головний тренер "червоно-білих" виніс вердикт 29-річному нападнику, пише 24 канал із посиланням на SportTime.
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Що з майбутнім Яремчука
За даними джерела, з'явився список гравців, яких хоче зберегти головний тренер Олімпіакоса на наступний сезон. Для Романа Яремчука місця у списку не знайшлося.
Хосе Менділібар не розглядає українця ключовим гравцем. Натомість іспанський спеціаліст хоче зберегти у команді форвардів Хараламбоса Костуласа та Аюба Ель Каабі.
До слова. Роман Яремчук у поточному сезоні зіграв у 28 матчах за Олімпіакос в офіційних турнірах. На рахунку українського форварда вісім забитих м'ячів та дві результативні передачі.
Раніше стало відомо, що клуб з УПЛ зацікавився Романом Яремчуком. 29-річний нападник може приєднатись до гранда українського футболу влітку 2025 року.