Головний тренер Олімпіакоса виніс вердикт Яремчуку: чи залишиться українець у клубі

Роман Яремчук в останніх матчах продемонстрував високу гру. Український форвард допоміг Олімпіакосу здобути чемпіонський титул Греції.

Проте Яремчук може покинути команду після завершення сезону. Головний тренер "червоно-білих" виніс вердикт 29-річному нападнику, пише 24 канал із посиланням на SportTime.

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Що з майбутнім Яремчука

За даними джерела, з'явився список гравців, яких хоче зберегти головний тренер Олімпіакоса на наступний сезон. Для Романа Яремчука місця у списку не знайшлося.

Хосе Менділібар не розглядає українця ключовим гравцем. Натомість іспанський спеціаліст хоче зберегти у команді форвардів Хараламбоса Костуласа та Аюба Ель Каабі.

До слова. Роман Яремчук у поточному сезоні зіграв у 28 матчах за Олімпіакос в офіційних турнірах. На рахунку українського форварда вісім забитих м'ячів та дві результативні передачі.

Раніше стало відомо, що клуб з УПЛ зацікавився Романом Яремчуком. 29-річний нападник може приєднатись до гранда українського футболу влітку 2025 року.