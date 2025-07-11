Футбольний агент та волонтер: де зараз легенда українського футболу Зозуля

Роман Зозуля є культовим українським футболістом своєї епохи. Свого часу форвард запалював у легендарному Дніпрі, ставши фіналістом Ліги Європи, а також у збірній України.

У сезоні 2016/2017 Зозуля покинув Дніпро та поїхав у Реал Бетіс підкорювати сонячну Іспанію, у якій стикнувся з низкою проблем. Останнім клубом у кар'єрі українського форварда став Райо Махадаонда, повідомляє 24 канал.

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Чим займається Зозуля

Роман Зозуля досить довго проживає в Іспанії, де грав низці клубів з різних дивізіонів країни. Після завершення кар'єру влітку 2023 року залишився жити поблизу Мадриду, де був його останній клуб у кар'єрі.

Роман Зозуля у 2014 році створив власний фонд "Народна Армія" та наразі продовжує допомагати українським воїнам. Колишній футболіст забезпечує Сили оборони технікою, дронами та усім необхідним.

Після завершення кар'єри Роман Зозуля вирішив не покидати футбол назовсім та почав вчитись на футбольного менеджера. Згодом колишній український форвард став агентом.

Роман Зозуля разом з Євгеном Коноплянкою створили власне футбольне агентство. Компанія називається Talents Birds та співпрацює з 22 гравцями, переважно з УПЛ, та допомагає їм працевлаштуватись в Європі.

Наприклад, агенція Романа Зозулі та Євгена Коноплянки допомогла знайти новий клуб для Дениса Костишина. Український футболіст покинув Олександрію та перейшов у Дріту з Косова.

Нещодавно Роман Зозуля завітав на фінал Ліги чемпіонів-2025. Колишній футболіст Дніпра та збірної України разом Євгеном Коноплянкою на стадіоні "Альянц Арена" переглядали матч між ПСЖ та Інтером.

Зозуля та Коноплянка на фіналі Ліги чемпіонів / Фото з інстаграму ексфутболіста

Роман Зозуля наприкінці червня цього року опублікував допис на своїй сторінці в інстаграмі зі стадіону. На фото колишній нападник разом з Євгеном Коноплянкою попозував у футбольному екіпіруванні.

Зозуля наголосив, що два роки після завершення кар'єри не одягав бутси. Роман натякнув на повернення на футбольне поле, заявивши, що скучив за улюбленою грою.

Нагадаємо, що за свою 15-річну кар'єру Роман Зозуля пограв не тільки у Дніпрі. Колишній форвард виступав за Динамо, Реал Бетіс, Райо Вальєкано, Альбасете та Фуенлабраду. За збірну України нападник зіграв 33 матчі та забив 4 голи.

Раніше ми розповідали про Володимира Бражка, який виступає за київське Динамо. Опорний півзахисник вже у 23 роки став лідером "біло-синіх" та молодіжної збірної України.