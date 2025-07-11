В сезоне 2016/2017 Зозуля покинул Днепр и уехал в Реал Бетис покорять солнечную Испанию, в которой столкнулся с рядом проблем. Последним клубом в карьере украинского форварда стал Райо Махадаонда, сообщает 24 канал.

Читайте также Страсти с сыном Берлускони, тайная свадьба и четыре сына: история любви Шевченко и Пазик

Чем занимается Зозуля

Роман Зозуля достаточно долго проживает в Испании, где играл в ряде клубов из разных дивизионов страны. После завершения карьеры летом 2023 года остался жить вблизи Мадрида, где был его последний клуб в карьере.

Роман Зозуля в 2014 году создал собственный фонд "Народная Армия" и сейчас продолжает помогать украинским воинам. Бывший футболист обеспечивает Силы обороны техникой, дронами и всем необходимым.

После завершения карьеры Роман Зозуля решил не покидать футбол насовсем и начал учиться на футбольного менеджера. Впоследствии бывший украинский форвард стал агентом.

Роман Зозуля вместе с Евгением Коноплянкой создали собственное футбольное агентство. Компания называется Talents Birds и сотрудничает с 22 игроками, преимущественно из УПЛ, и помогает им трудоустроиться в Европе.

Например, агентство Романа Зозули и Евгения Коноплянки помогло найти новый клуб для Дениса Костышина. Украинский футболист покинул Александрию и перешел в Дриту из Косова.

Недавно Роман Зозуля посетил финал Лиги чемпионов-2025. Бывший футболист Днепра и сборной Украины вместе Евгением Коноплянкой на стадионе "Альянц Арена" просматривали матч между ПСЖ и Интером.

Зозуля и Коноплянка на финале Лиги чемпионов / Фото из инстаграма экс-футболиста

Роман Зозуля в конце июня этого года опубликовал сообщение на своей странице в инстаграме со стадиона. На фото бывший нападающий вместе с Евгением Коноплянкой попозировал в футбольной экипировке.

Зозуля отметил, что два года после завершения карьеры не надевал бутсы. Роман намекнул на возвращение на футбольное поле, заявив, что соскучился по любимой игре.

Напомним, что за свою 15-летнюю карьеру Роман Зозуля поиграл не только в Днепре. Бывший форвард выступал за Динамо, Реал Бетис, Райо Вальекано, Альбасете и Фуэнлабраду. За сборную Украины нападающий сыграл 33 матча и забил 4 гола.

Ранее мы рассказывали о Владимире Бражке, который выступает за киевское Динамо. Опорный полузащитник уже в 23 года стал лидером "бело-синих" и молодежной сборной Украины.