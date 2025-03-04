Син чемпіона світу та легенди футболу приїхав на перегляд у клуб Першої ліги

Команди Першої ліги ведуть підготовку до другої частини сезону. У розташування ЮКСА Тарасівка прибув син одного з найкращих нападників в історії футболу Ромаріо.

31-річний форвард Ромаріньо тренується з командою ЮКСА з чемпіонської групи Першої ліги чемпіонату України. Він є сином колишнього нападника збірної Бразилії та Барселони Ромаріо, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Дмитра Вєнкова.

Читайте також Партнер зіркового Неймара приєднається до Динамо

Що відомо про сина Ромаріо

Цілком ймовірно, що у разі успішного перегляду команда з Тарасівки підпише контракт з Ромаріо-молодшим, який грав у бразильській Серії А.

Ромаріньо продовжив справу видатного батька та став футболістом. Він грає на позиції форварда та вінгера.

Син Ромаріо розпочав кар'єру в академії Васко да Гама. За головну команду зіграв лише 4 матчі (2 у Серії А, 2 – у Кубку Бразилії). Втім, закріпитися у Васко да Гама не зумів.

Під час футбольної кар'єри Ромаріньо змінив 15 клубів, але ніде надовго не затримувався. Грав переважно за команди з нижніх дивізіонів. За даними Transfermarkt, Ромаріньо зіграв на професійному рівні 58 матчів та забив 2 голи. Проте ця статистика не є повною, адже не включає матчі на рівні чемпіонатів штату.

Довідка. Ромаріо – чемпіон світу-1994 у складі збірної Бразилії. У 1994 році став найкращим футболістом світу. Був найкращим бомбардиром чемпіонатів Іспанії, Нідерландів, Бразилії, Ліги чемпіонів. Загалом за свою кар'єру забив 749 голів.

Наразі Ромаріньо є гравцем бразильської Америки, яка грає у другому дивізіоні чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро. Президентом клубу є його батько.