Роналду чи Мессі: Вікіпедія визначила, хто із зірок футболу популярніший

На честь свого 25-річчя Вікіпедія оприлюднила список із 25 сторінок, які читали найбільше за весь час існування проєкту. У топі опинилися статті лише про двох спортсменів.

Цілком очікувано найбільше уваги читачів онлайн-енциклопедії привернули Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Тепер у фанів одного з футболістів є нагода довести, що їхній кумир популярніший, пише 24 Канал з посиланням на Popular Science.

Де Мессі і Роналду у списку найчастіших запитів Вікіпедії?

Кріштіану Роналду опинився на шостому рядку рейтингу: з початку підрахунку переглядів у 2008 році статтю про нього читали 209 мільйонів 262 тисяч разів.

А ось Ліонель Мессі лише 11-ий: деталі його біографії зацікавили користувачів трохи більше 169 мільйонів разів.

Справедливості заради відзначимо, що Роналду провів на найвищому рівні на кілька років більше за аргентинця – Кріштіану вже у сезоні 2002/03 був основним у Спортингу, а Мессі стабільно закріпився в основі Барселони з 2006 року.

Хто найкращий – Роналду чи Мессі?