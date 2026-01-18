Роналду чи Мессі: Вікіпедія визначила, хто із зірок футболу популярніший
- Кріштіану Роналду у списку найпопулярніших статей Вікіпедії на 6-му місці з 209 мільйонами переглядів, тоді як Ліонель Мессі на 11-му з 169 мільйонами.
- Мессі має більше трофеїв за кар'єру, але Роналду більше перемог у Лізі Чемпіонів та національних турнірах.
На честь свого 25-річчя Вікіпедія оприлюднила список із 25 сторінок, які читали найбільше за весь час існування проєкту. У топі опинилися статті лише про двох спортсменів.
Цілком очікувано найбільше уваги читачів онлайн-енциклопедії привернули Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Тепер у фанів одного з футболістів є нагода довести, що їхній кумир популярніший, пише 24 Канал з посиланням на Popular Science.
Де Мессі і Роналду у списку найчастіших запитів Вікіпедії?
Кріштіану Роналду опинився на шостому рядку рейтингу: з початку підрахунку переглядів у 2008 році статтю про нього читали 209 мільйонів 262 тисяч разів.
А ось Ліонель Мессі лише 11-ий: деталі його біографії зацікавили користувачів трохи більше 169 мільйонів разів.
Справедливості заради відзначимо, що Роналду провів на найвищому рівні на кілька років більше за аргентинця – Кріштіану вже у сезоні 2002/03 був основним у Спортингу, а Мессі стабільно закріпився в основі Барселони з 2006 року.
Хто найкращий – Роналду чи Мессі?
- Згідно зі статистикою, наведеною на окремому сайті Messi vs Ronaldo, у португальця більше забитих м'ячів – 959 проти 896. При цьому за середнім показником "хвилин на гол" лідирує аргентинець.
- Що стосується трофеїв за всю кар'єру, то великий відрив має Мессі – 48 проти 36. Аргентинець частіше ставав чемпіоном країни, але за кількістю перемог в Лізі чемпіонів Роналду попереду 5 проти 4.
- Роналду зі збірною Португалії вигравав чемпіонат Європи та двічі Лігу Націй. Мессі з Аргентиною двічі здобував титул Копа Америка та ще один раз – Кубок світу.
- За "Золотими м'ячами" перевага у Мессі – 8 проти 5.