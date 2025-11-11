ЧС-2026 стане останнім: Роналду визначився із завершенням кар'єри

У лютому 2026 року зірковому Кріштіану Роналду виповниться 41 рік. Попри поважний за футбольними мірками вік португалець перебуває у відмінній формі та продовжує дивувати результативністю.

Втім, час невблаганний і знаменитий бомбардир все частіше замислюється над завершенням кар'єри. Визначальним для Кріштіану Роналду стане чемпіонат світу – 2026, пише 24 Канал з посиланням на Mundo Deportivo.

Коли Роналду завершить кар'єру?

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" готується до рекордного для себе шостого чемпіонату світу. Світовий футбольний форум стане останнім для Роналду.

Так, це буде мій останній чемпіонат світу. Мені буде 41 рік, і, гадаю, це буде правильний момент,

– повідомив Роналду.

Проте фанатам зіркового бомбардира не варто передчасно засмучуватися. Форвард збірної Португалії та саудівського Аль-Насра не збирається одразу ж вішати бутси на цвях. Мова йде лише про виступи у складі "команди обраних".

У Роналду є чинний контракт з Аль-Насром, який діє до червня 2027 року. Тож у Кріштіану попереду ще є, як мінімум, півтора сезону. 40-річний португалець поставив за мету досягти позначки у 1000 забитих голів. Наразі на рахунку Роналду 953 точні удари.

Як Роналду виступає у збірну Португалії?

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду дебютував за збірну Португалії у віці 18 років. Пам'ятна подія відбулася 20 серпня 2003 року.

За даними Transfermarkt, Роналду зіграв за "селесао" 225 матчів, у яких забив 143 голи. 40-річний бомбардир має усі шанси покращити статистику.

У складі збірної Португалії Кріштіану став переможцем Євро – 2016 та двічі тріумфував у Лізі націй УЄФА (2018/19, 2024/25). Крім того, ставав срібним призером ЧЄ – 2004 та здобував "бронзу" на Євро – 2012.

