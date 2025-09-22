Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі назавжди вписали себе в історію улюбленої гри мільйонів. Легенди футболу протягом тривалого часу демонструють високий рівень.

А суперечки між вболівальниками щодо величі Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі тривають понад десятиліття. 24 канал розповідає про те, хто з легендарних футболістів кращий – португалець чи аргентинець.

Що говорить статистика про Роналду та Мессі?

Кріштіану Роналду переважає Ліонеля Мессі за кількістю забитих м'ячів. Португалець має у своєму активі 945 голів, а на рахунку аргентинця – 888. Проте у Мессі більше загальна кількість результативних дій, ніж у Роналду – 1273 проти 1203.

Кріштіану Роналду є рекордсменом в історії футболу за кількістю голів за збірну – 141 взяття воріт у футболці Португалії. Тоді як у Ліонеля Мессі 112 забитих м'ячів у складі Аргентини.

Роналду переважає Мессі за кількістю хет-триків – 66 у Кріштіану проти 57 у Ліонеля. За трофеями попереду аргентинський нападник – 45, а у португальця 34.

Ліонель Мессі завоював 8 "Золотих м'ячів", а у Кріштіану Роналду – 5. Аргентинський футболіст також має перевагу за "Золотими бутсами" – 6 проти 4.

Мессі із "Золотим м'ячем" / Фото Getty Images

За кількістю виграних кубків Ліги чемпіонів португальський форвард переважає, аргентинця – 5 проти 4 на користь нападника Аль-Насра. Ба більше Кріштіану є найкращим бомбардиром в історії турніру.

Роналду з трофеєм Ліги чемпіонів / Фото Getty Images

Роналду має у своєму активі 9 перемог у національних чемпіонатах – 3 АПЛ з Манчестер Юнайтед, 2 Ла Ліги з Реалом та 2 Серії А з Ювентусом. У Ліонеля Мессі 12 тріумфів – 10 в іспанській першості з Барселоною та 2 у французькій Лізі 1 з ПСЖ.

Варто відзначити, що Кріштіану Роналду виграв 4 трофеї Клубного чемпіонату світу, Ліонель Мессі – 3.

Міжнародних трофеїв у Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі однакова. Португалець виграв у 2016 році Євро та дві Ліги націй – 2019, 2015. У аргентинця з Інтер Маямі – 2 перемоги на Копа Америка (2021, 2024) та тріумф на чемпіонаті світу у 2022 році.

Роналду чи Мессі: кого обирають футболісти?

Футболісти теж, як і фани, мають своїх кумирів, яких вважають найкращими в історії. Анхель Ді Марія, який грав з Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі в інтерв'ю AS розповів, кого з легенд ставить на перше місце.

Врешті-решт, найкращий гравець - це той, хто має найбільше «Золотих м'ячів», а у Мессі їх вісім. Тому для мене між ним і Кріштіану існує певна дистанція,

– сказав Ді Марія.

Томас Мюллер несподівано змінив свою думку щодо найкращого футболіста світу. Колишній гравець Баварії вважає, що для нього на першому місці в історії є Ліонель Мессі.

У перші 10 років моєї кар'єри я завжди віддавав перевагу Кріштіану. Тепер, коли я став трохи старшим і романтичнішим, я більше схиляюся до стилю, не тільки до виступів, робочої етики й так далі. І після того, як Мессі виграв чемпіонат світу з Аргентиною, я обираю його", – заявив Мюллер.

Хабі Алонсо, який грав з Кріштіану Роналду, обрав легендарного португальця. Проте іспанський ексфутболіст та нині головний тренер Реала заявив, що обидва гравці є легендами.

Кріштіану та Мессі – великі, але Роналду – найкращий для мене,

– висловився Алонсо.

А ось Александр Гарначо з Челсі, який є аргентинцем також зробив вибір на користь Кріштіану Роналду. Хавбек "аристократів", що донедавна виступав за Манчестер Юнайтед рівняється на португальця.

Кого фанати вважають найкращим футболістом?

У липні 2025 року авторитетне видання Sky Sports провело опитування серед фанів, щоб визначити найвидатнішого футболіста світу. Перше місце посів Кріштіану Роналду, який набрав 36 відсотків голосів.

Результати голосування від Sky Sports:

1. Кріштіану Роналду – 36 відсотків.

2. Ліонель Мессі – 35 відсотків.

3. Дієго Марадона – 17 відсотків.

4. Пеле – 12 відсотків.

Висновок такий, що Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі беззаперечно найкращі футболісти в історії. Тому не має чіткої відповіді, хто з них на першому місці, адже все залежить лише від фанатських уподобань.

