Роналду перервав невтішну серію збірної Португалії, яка тривала чверть століття

У середу, 4 червня, відбувся перший півфінал Ліги націй-2024/2025. У ньому зустрічалися збірні Німеччини та Португалії.

Перемогу в Мюнхені здобули португальці з рахунком 2:1. Вирішальний гол забив 40-річний Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал.

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Чергове досягнення Кріштіану

Це дозволило "Лузітанам" перервати неприємну серію, яка тривала чверть століття. Вони вперше з 2000 року здолали збірну Німеччини.

З того моменту команди п'ять разів зустрічалися одна з одною. За цей час жодного разу не було зафіксовано бодай нічиєї.

Історія матчів Німеччини й Португалії з 2000 року

2006: Німеччина – Португалія 3:1 (матч за 3 місце ЧС-2006)

2008: Німеччина – Португалія 3:2 (1/4 Євро-2008)

2012: Німеччина – Португалія 1:0 (група Євро-2012)

2014: Німеччина – Португалія 4:0 (група ЧС-2014)

2021: Німеччина – Португалія 4:2 (група Євро-2021)

Зазначимо, що всього команди зустрічалися між собою 20 разів. Значну перевагу в очних протистояннях мають німці – 11 перемог проти 4 у Португалії, а ще у п'яти матчах було зафіксовано нічию.

До слова. Для Кріштіану Роналду цей гол став 937-м на професійному рівні. З них 137 він забив у складі збірної Португалії.

Нагадаємо, що у фіналі португальці зіграють проти переможця пари Іспанія – Франція. Цей півфінал в Україні можна подивитися на медіасервісі Megogo, а на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція.