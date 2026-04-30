Роналду продовжує розривати Саудівську Аравії: ефектно забив ювілейний гол і наблизився до 1000
- Кріштіану Роналду забив свій 970-й гол у професійній кар'єрі.
- Нападний допоміг Аль-Насру здолати Аль-Ахлі в чемпіонаті.
В Саудівській Аравії наближається до завершення черговий чемпіонат з футболу. Турнір зібрав чимало зірок, але основна увага у ньому прикута до Кріштіану Роналду.
Зірковий португалець продовжує штампувати голи у місцевій Про Лізі та наближається до свого першого чемпіонства. У середу, 29 квітня, Роналду зі своїм Аль-Насром знову переміг, повідомляє 24 Канал.
Скільки голів забив Роналду?
В рамках 30-го туру підопічні Жорже Жезуша бились із Аль-Ахлі, який посідає третє місце. Аль-Наср не без проблем, але дотиснув опонента під завісу другого тайму.
Господарі забили два "сухих" голи і перший з них – на рахунку Роналду. Португалець відгукнувся на подачу Феліша з кутового та головою пробив ексворотаря Челсі Менді.
Для Кріштіану це ювілейний 970-ий гол в кар'єрі. Португалець продовжує впевнено крокувати до космічної планки у 1000 голів, тепе до позначки залишилось 30 точних ударів.
Це була дуже складна гра. Ми знали, що нам доведеться зустрітися з однією з найкращих команд ліги. Думаю, перший тайм був технічно напруженим, але у другому ми грали краще. Ми створили більше моментів і, звичайно ж, заслужили на перемогу, тому що забили два голи,
– заявив Роналду в інтерв'ю Record.
Ще один м'яч у цій зустрічі на рахунку колишньої зірки Баварії Кінгслі Комана. Ця перемога стала для Аль-Насра аж 20-ю поспіль у всіх турнірах.
Як справи у Роналду в сезоні 2025 – 2026?
Кріштіану перейшов у Аль-Наср на початку 2023 року і за цей час так і не виграв жодного крупного трофея. Проте результативність CR7 залишлась на топовому рівні.
У 137 матчах за Аль-Наср Роналду забив 120 голів та віддав 23 асисти згідно з Transfermarkt. Цього сезону "синь-жовті" близькі до завоювання чемпіонства.
За чотири тури до фінішу команда Кріштіану випереджає Аль-Хіляль на вісім очок, але суперник має ще гру в запасі. До слова, 12 травня на команди чекає ще очна дуель.
Також Аль-Наср може виграти Лігу чемпіонів 2 (аналог Ліги Європи, але для Азії). Команда вийшла у фінал, де битиметься із японським клубом Гамба Осака.
У поточному сезоні Кріштіану забив вже 27 голів у 32-х іграх. Також влітку Роналду зіграє на чемпіонаті світу-2026 зі збірною Португалії. Його команда потрапила в групу до Колумбії, ДР Конго та Узбекистану.