Роналду завершує кар'єру футболіста, – ЗМІ
- Кріштіану Роналду завершить кар'єру найближчим часом.
- Аль-Наср не планує продовжувати контракт з Роналду, а сам футболіст не шукає нових викликів.
Кріштіану Роналду беззаперечно один з найвеличніших футболістів в історії. Проте у кар'єрі кожного гравця наступає момент, коли потрібно повісити бутси на цвях.
Авторитетний інсайдер Бен Джейкобс повідомив, коли легендарний "Ель Бічо" завершить кар'єру. Вже найближчим часом футбольний світ попрощається з фантастичним португальцем.
Коли Роналду завершить кар'єру?
За інформацією джерела, Кріштіану Роналду завершить кар'єру після закінчення сезону 2026 – 2027. Аль-Наср, у якому грає португалець, не планує продовжувати контракт з ним, а сам футболіст не прагне шукати нових викликів.
Хоча раніше повідомляли про те, що взимку цього року може змінити клубну прописку. За даними football365, легендарний "Ель Бічо" розглядає варіант з тим, щоб перейти в Інтер Маямі (США), де грає Ліонель Мессі.
Що відомо про кар'єру Роналду?
Шлях легендарного футболіста розпочався у 2002 році із лісабонського Спортінга. А вже у наступному році Роналду приєднався до Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.
У 2009 році "Ель Бічо" перейшов у мадридський Реал, звідки у 2018 році перебрався до Ювентуса.
У 2021 році Кріштіану повернувся до Манчестер Юнайтед, а взимку 2022 року став гравцем Аль-Насра.
Всього за кар'єру він завоював 38 трофеїв на клубному рівні та збірною Португалією, зокрема 5 титулів Ліги чемпіонів та перемога на Євро-2016. Окрім того, Роналду став 5-разовим володарем "Золотого м'яча".
Також у скарбничці Кріштіану 4 "Золотих бутси". Всього за кар'єру легендарний португалець відзначився 960 голами та стрімко йде до позначки у 1000 забитих м'ячів.