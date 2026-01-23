Роналду завершує кар'єру футболіста, – ЗМІ

Кріштіану Роналду беззаперечно один з найвеличніших футболістів в історії. Проте у кар'єрі кожного гравця наступає момент, коли потрібно повісити бутси на цвях.

Авторитетний інсайдер Бен Джейкобс повідомив, коли легендарний "Ель Бічо" завершить кар'єру. Вже найближчим часом футбольний світ попрощається з фантастичним португальцем.

Коли Роналду завершить кар'єру?

За інформацією джерела, Кріштіану Роналду завершить кар'єру після закінчення сезону 2026 – 2027. Аль-Наср, у якому грає португалець, не планує продовжувати контракт з ним, а сам футболіст не прагне шукати нових викликів.

Хоча раніше повідомляли про те, що взимку цього року може змінити клубну прописку. За даними football365, легендарний "Ель Бічо" розглядає варіант з тим, щоб перейти в Інтер Маямі (США), де грає Ліонель Мессі.

Що відомо про кар'єру Роналду?