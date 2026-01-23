Авторитетный инсайдер Бен Джейкобс сообщил, когда легендарный "Эль Бичо" завершит карьеру. Уже в ближайшее время футбольный мир попрощается с фантастическим португальцем.

Когда Роналду завершит карьеру?

По информации источника, Криштиану Роналду завершит карьеру после окончания сезона 2026 – 2027. Аль-Наср, в котором играет португалец, не планирует продлевать контракт с ним, а сам футболист не стремится искать новых вызовов.

Хотя ранее сообщали о том, что зимой этого года может сменить клубную прописку. По данным football365, легендарный "Эль Бичо" рассматривает вариант с тем, чтобы перейти в Интер Майами (США), где играет Лионель Месси.

Что известно о карьере Роналду?