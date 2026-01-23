Авторитетный инсайдер Бен Джейкобс сообщил, когда легендарный "Эль Бичо" завершит карьеру. Уже в ближайшее время футбольный мир попрощается с фантастическим португальцем.
Когда Роналду завершит карьеру?
По информации источника, Криштиану Роналду завершит карьеру после окончания сезона 2026 – 2027. Аль-Наср, в котором играет португалец, не планирует продлевать контракт с ним, а сам футболист не стремится искать новых вызовов.
Хотя ранее сообщали о том, что зимой этого года может сменить клубную прописку. По данным football365, легендарный "Эль Бичо" рассматривает вариант с тем, чтобы перейти в Интер Майами (США), где играет Лионель Месси.
Что известно о карьере Роналду?
Путь легендарного футболиста начался в 2002 году с лиссабонского Спортинга. А уже в следующем году Роналду присоединился к Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.
В 2009 году "Эль Бичо" перешел в мадридский Реал, откуда в 2018 году перебрался в Ювентус.
В 2021 году Криштиану вернулся в Манчестер Юнайтед, а зимой 2022 года стал игроком Аль-Насра.
Всего за карьеру он завоевал 38 трофеев на клубном уровне и сборной Португалии, в частности 5 титулов Лиги чемпионов и победа на Евро-2016. Кроме того, Роналду стал 5-кратным обладателем "Золотого мяча".
Также в копилке Криштиану 4 "Золотых бутсы". Всего за карьеру легендарный португалец отметился 960 голами и стремительно идет к отметке в 1000 забитых мячей.