Зірка світового футболу Кріштіану Роналду завів нових друзів у Саудівській Аравії. Португальський форвард Аль-Насра провів зустріч з представником країни-агресорки.

Російський боєць UFC Шара Буллет (справжнє ім'я Шарабутдін Магомедович Магомедов – 24 Канал) відгукнувся на запрошення Аль-Насра та відвідав тренування команди. Там він познайомився з головної зіркою саудівської Про-ліги Кріштіану Роналду, пише 24 Канал.

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Відповідне відео зустрічі опублікувала офіційна сторінка Аль-Насра у мережі Х. У ролику Роналду тепло привітався з росіянином. Він подарував Шара Буллету свою футболку, на якій залишив автограф.

Натомість росіянин запросив футбольну зірку на турнір UFC, який відбудеться 1 лютого у Саудівській Аравії.

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Буллет також похизувався футболкою Роналду у соцмережах. Цікаво, що підписники росіянина нагадали йому, що раніше він захоплювався аргентинцем Ліонелем Мессі – вічним конкурентом португальця.

Шара Буллет з футболкою Роналду / фото з інстаграму росіянина

Зазначимо, що на турнірі UFC Fight Night у Саудівській Аравії Шара Буллет битиметься із 37-річним англійцем Майклом "Веномом" Пейджем.