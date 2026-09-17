Вибило шибки та вибухнула пожежа: Росія атакувала спорткомплекс у Києві

Унаслідок російської атаки на Київ постраждав спорткомплекс КНУ імені Тараса Шевченка. У будівлі вибило скління та пошкодило внутрішні приміщення.

Про завдану для університетського об'єкта шкоду стало відомо наступного дня після чергової атаки російських безпілотників на столицю. Водночас унаслідок інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав, передає 24 Канал.

Що сталося зі спорткомплексом КНУ

В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено спорткомплекс університету на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі Києва.

У будівлі вибило скління фасаду, зірвало частину облицювання та пошкодило внутрішні приміщення. За словами Копійки, на щастя, люди не постраждали.

Об'єкт під охороною, факт пошкодження задокументовано правоохоронцями. Найближчим часом розпочнемо ліквідацію наслідків,

– зазначив в.о. ректора.

Раніше столичне управління ДСНС повідомляло про пошкодження фасаду та скління чотириповерхової будівлі одного з вищих навчальних закладів у Голосіївському районі. Тоді рятувальники не уточнювали назву університету.

Також у будівлі сталося незначне загоряння. Площа пожежі склала близько 5 квадратних метрів.

Росія атакувала Київ безпілотниками

Напередодні російські війська вкотре запустили по країні ударні безпілотники. У Києві працювали сили протиповітряної оборони.

Атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури у столиці.

Це не єдиний наслідок російської атаки на Київ цього дня. Вранці 16 вересня внаслідок удару БпЛА був повністю знищений склад Фундації Олени Зеленської.

Там зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від міжнародних партнерів. Її планували передати дітям, родинам, лікарням та іншим установам у різних регіонах України.

Внаслідок пожежі були знищені генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та інші речі.