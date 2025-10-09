У цей день, 9 жовтня, у 1999 році відбувся один з найбільш незабутніх матчів в історії збірної України. 26 років тому наша команда вирвала нічию у матчі проти Росії та залишила її без путівки на чемпіонат Європи, повідомляє 24 Канал.

Як Україна поставила Росію на місце?

Переможцем відбіркової групи на Євро-2000 стала Франція, тоді як наша збірна боролась із сусідами за другу сходинку та путівку в плей-оф. Україну влаштовувала нічия, тоді як росіяни мали грати лише на перемогу.

На 75-й хвилині Карпін вивів Росію вперед і господарі поля вели гру до перемоги. Але на 88-й хвилині Шевченко виконав рятівний стандарт з лівого флангу.

Воротар росіян Олександр Філімонов допустив грубу помилку, фактично закинувши м'яч у свої ворота. Зрештою матч завершився внічию (1:1), а в Росії головним цапом-відбувайлом став саме кіпер. Розповідаємо, як склалась доля Філімонова після тієї гри?

Що сталось із Філімоновим?

На той момент Філімонов був основним воротарем місцевого гранда Спартака. Він був беззаперечним першим номером у збірній та одним з найкращих воротарів Росії.

Але після матчу з Україною кар'єра Олександра пішла на спад. Фанати та ЗМІ активно критикували 26-річного воротаря за цю помилку. Росіяни були впевнені, що їх команда мала виходити на Євро і лише помилка Філімонова їм в цьому завадила.

Звісно, не обійшлось і без звинувачень та принижень України. Серед фанатів ходили жарти, що "українці підкупили воротаря салом" або ж "змазали йому рукавички салом". Типовий російський примітивний гумор.

Це тільки у нас в країні можливо. У Європі стільки б про цю помилку не згадували. Це вже схоже на якусь форму мазохізму,

– бідкався якось Філімонов.



Як Філімонов відреагував на гол Шевченка / фото з інтернету

Здавалося б, справа у фанатському критичному ставленні і лише в цьому. Але ні. Одразу після матчу проти України Філімонов втратив місце в основі збірної. На кілька матчів його банально не викликали.

А потім він став запасним воротарем. Тож після гри з "синьо-жовтими" Олександр зіграв за російську збірну лише у чотирьох товариських матчах.

В клубі ж певний час Філімонову ще довіряли і орієнтовно рік він залишався основним у Спартаку. Але і там вже з 2000 року Олександр втратив місце в основі та більше не повернувся на топовий рівень.

Філімонов – агент України?

Особливо дотепно, що у 2001 році Олександра підписало … київське Динамо! Тоді важку травму отримав Олександр Шовковський і кияни шукали досвідченого воротаря.

Сам росіянин цим трансфером хотів реанімувати свою кар'єру, але нарвався ще на додаткову порцію хейту. Його почали звинувачувати у змові з українцями та навіть роботі на наші спецслужби.



Філімонов пограв у Лізі чемпіонів за Динамо / фото з інтернету

У підсумку Філімонов провів у Динамо лише півроку, зігравши 11 матчів. Після відновлення Шовковського росіянин повернувся до себе в країну, де завершив кар'єру у 2015 році.

Що цікаво, з часом про ту помилку Філімонова вже забули та перестали її часто згадувати. Це дозволило воротарю довго ще грати за аматорів чи у нижчих російських лігах.

Що думає про війну в Україні?

А вже після остаточного завершення кар'єри Олександр відкрив дитячу футбольну академію в Росії. Крім того, він працював тренером у кількох командах, серед яких – представник місцевої Прем'єр-ліги Арсенал Тула.

Останні роки Філімонов також є тренером воротарів збірної Росії U-18, яку УЄФА хотів допустити до міжнародних змагань під час війни проти України. Сам же Олександр, звісно, зайняв проросійську позицію.

Після початку повномасштабної війни воротар розповідав про "один народ" та те, що у Києві всі розмовляють російською мовою. На його думку, війна почалась не через агресію Росії, а через дії Заходу, який начебто налаштував Україну проти його країни.