Десятки росіян не впустили до Молдови перед "чемпіонатом з кікбоксингу"

У Молдову не пустили майже 200 іноземців, які намагалися потрапити на "кікбоксинський чемпіонат". Більшість з них з Росії та Білорусі.

Влада Молдови заборонила в'їзд 195 іноземним громадянам, які прибули до країни нібито для участі в чемпіонаті з кікбоксингу. Серед них переважна більшість були росіяни та білоруси, пише 24 канал з посиланням на NewsMaker.

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Не пропустили на кордоні

За даними Міністерства внутрішніх справ Молдови, 19 осіб зупинили на кордоні, а ще 176 людей не допустили до посадки на рейс до Кишинева. Серед затриманих виявились колишні російські військовослужбовці та люди, які пов'язані з силовими структурами Росії.

Також серед затриманих були спортсмени з окупованих територій Криму і Донбасу.

Це перший випадок, коли Молдова відмовляє у в'їзді громадянам Росії, особливо тим, хто має зв'язки з силовиками чи армією.

Цікаво. Нещодавно ГУР опублікувало список "нейтральних" атлетів, які підтримують війну та мають зв'язок з силовими структурами Росії.

Відзначимо, що інцидент трапився на тлі проведення чемпіонату з кікбоксингу, який організувала мерія Кишинева. У владній партії розкритикували захід і назвали його нелегітимним.