У Росії скаженіють після новин, що ЧС з футболу може відбутися в Україні

Російські спортивні ресурси вибухнули гнівними коментарями після інформації про можливе проведення чемпіонату світу у 2040–х роках Україною та Польщею. Користувачі згадують війну, політику та Євро-2012.

Інформація про потенційний спільний проєкт двох країн викликала бурхливу реакцію серед російських уболівальників. У коментарях до публікацій російських спортивних медіа багато обурених дописів із політичними заявами та згадками про війну, передає 24 Канал.

Росіяни обурилися можливістю проведення ЧС в Україні

Інтернет-коментатори активно висловлюють невдоволення планами України та Польщі. Багато дописів мають відверто гнівний характер – росіяни переводять спортивну тему в політичну площину та згадують повномасштабну війну.

Частина коментаторів не вірить у можливість проведення такого турніру в Україні найближчими десятиліттями. Інші обговорюють потенційні проблеми з безпекою та умови, за яких країна зможе приймати матчі найвищого рівня.

Окремо російські користувачі згадують спільне проведення Україною та Польщею Євро-2012. Саме цей турнір став першим великим футбольним чемпіонатом Європи, який дві країни організували разом.

Що насправді відомо про можливу заявку

Нагадаємо, 4 вересня видання Politico опублікувало матеріал про те, що Україна та Польща можуть подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу. Водночас у Міністерстві молоді та спорту України оперативно роз'яснили ситуацію.

В українському відомстві заявили, що наразі не ведуть жодних офіційних перемовин чи консультацій із Польщею щодо подачі спільної заявки на проведення ЧС.

Водночас міністр молоді та спорту України Матвій Бідний раніше висловив зацікавленість у можливості спільного проведення Україною та Польщею чемпіонату світу у 2040-х роках.

У міністерстві наголосили, що масштабні спортивні турніри на території України можна буде планувати лише після забезпечення стабільного миру та безпеки.

Відтак, наразі йдеться не про готову заявку на ЧС, а про потенційну перспективу, яка може бути реалізована за відповідних умов у майбутньому.

До слова, збірні Росії з футболу залишаються відстороненими від усіх міжнародних змагань з 2022 року. У найближчій перспективі ФІФА не планує вносити зміни щодо участі росіян у відборах до чемпіонатів світу.