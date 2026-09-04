Информация о возможном совместном проекте двух стран вызвала бурную реакцию среди российских болельщиков. В комментариях к публикациям российских спортивных СМИ появилось много возмущенных сообщений с политическими заявлениями и упоминаниями о войне, сообщает 24 Канал.
Россияне возмутились возможностью проведения ЧМ в Украине
Интернет-комментаторы активно выражают недовольство планами Украины и Польши. Многие сообщения носят откровенно гневный характер – россияне переносят спортивную тему в политическую плоскость и упоминают полномасштабную войну.
Часть комментаторов не верит в возможность проведения такого турнира в Украине в ближайшие десятилетия. Другие обсуждают потенциальные проблемы с безопасностью и условия, при которых страна сможет принимать матчи высочайшего уровня.
Отдельно российские пользователи вспоминают совместное проведение Украиной и Польшей Евро-2012. Именно этот турнир стал первым большим футбольным чемпионатом Европы, который две страны организовали вместе.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Что на самом деле известно о возможной заявке
Напомним, 4 сентября издание Politico опубликовало материал о том, что Украина и Польша могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу. В то же время в Министерстве молодежи и спорта Украины оперативно разъяснили ситуацию.
В украинском ведомстве заявили, что на данный момент не ведут никаких официальных переговоров или консультаций с Польшей относительно подачи совместной заявки на проведение ЧМ.
В то же время министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее выразил заинтересованность в возможности совместного проведения Украиной и Польшей чемпионата мира в 2040-х годах.
В министерстве подчеркнули, что масштабные спортивные турниры на территории Украины можно будет планировать только после обеспечения стабильного мира и безопасности.
Таким образом, речь сейчас идет не о готовой заявке на ЧМ, а о потенциальной перспективе, которая может быть реализована при соответствующих условиях в будущем.
К слову, сборные России по футболу остаются отстраненными от всех международных соревнований с 2022 года. В ближайшей перспективе ФИФА не планирует вносить изменения относительно участия россиян в отборочных турнирах к чемпионатам мира.