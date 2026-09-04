В украинском ведомстве заявили, что не ведут переговоры с Польшей о подаче совместной заявки, сообщает "Суспильне".

Большие турниры в Украине возможны после наступления мира

В статье Politico министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил заинтересованность в совместном проведении Украиной и Польшей ЧМ в 2040-х годах.

Украина не ведет никаких официальных переговоров или консультаций с польской стороной по поводу подачи совместной заявки на проведение ЧМ по футболу,

– ответили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что планирование масштабных турниров на территории Украины возможно лишь "после обеспечения стабильного мира и безопасности".

"Обсуждение конкретных заявок или оперативных планов в период активных боевых действий является преждевременным", – добавили в пресс-службе.

Где пройдет следующий чемпионат мира

Официально известны хозяева двух следующих чемпионатов мира. В 2030 году "Мундиаль" примут Испания, Португалия и Марокко, в 2034-м – Саудовская Аравия.

Что интересно, в 2030 году, поскольку чемпионат мира будет посвящен 100-летию соревнований, три матча-открытия должны пройти в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Добавим, что ранее Украина была включена в совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030. Однако из-за рисков для безопасности и неопределенности со сроками восстановления страны ее заменили на Марокко.

Предыдущий чемпионат мира завершился в июле 2026 года на полях США, Мексики и Канады. Кубок мира во второй раз в своей истории завоевала Испания.