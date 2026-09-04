О том, что Украина и Польша заинтересованы в проведении ЧМ, в комментарии Politico заявил министр по делам молодежи и спорта Матвей Бедный.
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Чемпионат мира по футболу в 2040-х годах может пройти в Украине и Польше. По крайней мере, в Киеве заявили о заинтересованности в проведении Мундиаля.
О том, что Украина и Польша заинтересованы в проведении ЧМ, в комментарии Politico заявил министр по делам молодежи и спорта Матвей Бедный.
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